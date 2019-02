Progetto parte da regione ma potrà essere modello nazionale

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Lega Pro e Fidi Toscana hanno sottoscritto un accordo, che diventa un progetto pilota della durata di due anni, per agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive in Toscana da parte delle società di Lega Pro (sette in totale). Il progetto potrà essere esteso a livello nazionale. L'obiettivo, precisa una nota della Lega Pro, è quello di "agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive in Toscana da parte delle società sportive di Lega Pro facilitando ed ottimizzando il percorso di studio della fattibilità bancaria e delle verifica dei requisiti e delle precondizioni per un eventuale intervento di Fidi Toscana con il rilascio di garanzie". Secondo il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli "è un altro strumento di servizio per i club in riferimento alle infrastrutture, che sono condizione necessaria per iscriversi al campionato 2019/2020 così come ai campionati futuri.