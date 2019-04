Stadio della Roma, Malagò: "Non è serio cambiare"

'Non entro in altre questioni ma serve coraggio decisione'

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Ho sempre detto che è giusto che Roma e Lazio, così come tutte le società d'Italia, abbiano un loro stadio, tutto il resto non mi compete. Ma dico solo che a un certo punto veramente basta: dobbiamo avere il coraggio di prendere una decisione, non si può sempre rimettere in discussione tutto. Non è serio, soprattutto per chi vuole investire nel nostro Paese". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento a Roma.