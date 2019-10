Stadio deserto per il derby delle Coree, Infantino: "Sorpreso e deluso"

© foto di Federico De Luca

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, era presente al match tanto storico quanto surreale disputato a Pyongyang tra Corea del Nord e Corea del Sud. Una partita senza spettatori, che ha lasciato un po' perplesso il numero uno del calcio mondiale: "Non vedevo l'ora di vedere lo stadio pieno per un match così storico, ma sono rimasto deluso e sorpreso. A quanto pare, poi, c'erano questioni legate alla trasmissione in diretta televisiva e ai visti per i giornalisti. Per noi, la libertà di stampa e di espressione sono diritti primari ma sarebbe ingenuo pensare di poter cambiare il mondo nel giro di pochi minuti. Abbiamo sollevato alcune domande alla Federazione locale e continueremo a spingere affinché il calcio abbia un'influenza positiva sulla Corea del Nord e altri Paesi. Abbiamo svolto un ruolo di primo piano per consentire alle donne di accedere negli stadi in Iran. Farò del mio meglio per garantire che il calcio possa contribuire, seppur in minima parte, a migliorare diversi aspetti della nostra società".