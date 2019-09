Stadio Fiorentina: Commisso presto può vedere il ministro Franceschini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

TGR Rai Toscana riporta interessanti aggiornamenti circa la questione stadio della Fiorentina, tema che il presidente Rocco Commisso ha intenzione di affrontare al più presto. Anche venerdì scorso, Joe Barone è stato avvistato negli uffici del sindaco Dario Nardella, per un incontro fuori programma. Commisso ha portato con sé a Firenze un cugino, architetto di Toronto, al quale vuole far vedere i progetti: l'area Mercafir e l'idea Campi Bisenzio, comune non preso in considerazione però per lo stadio, dato che Commisso lo vuole a Firenze, bensì come luogo per il centro sportivo. Il ritorno di Dario Franceschini al Ministero dei Beni Culturali, poi, apre ulteriormente le porte a dialoghi, anche se tra poco ci sarà nuovamente da scontrarsi con vincoli e burocrazia. Presto il ministro e il presidente viola potrebbero incontrarsi.