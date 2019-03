Stadio Milano, Sala: "San Siro demolito? Ci sono affezionato, vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti scenari sul futuro di San Siro, con Milan e Inter al lavoro per lo stadio del futuro. Ne ha parlato, come riporta milannews.it, il sindaco Beppe Sala: "La sovrintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro, a me ad oggi non risultano. Io ribadisco la mia posizione: preferirei che si lavorasse su San Siro. Se le squadre per il timore di dover giocare in un cantiere, mentre c’è il campionato, preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione. È chiaro a loro e a noi che uno stadio senza ulteriori sviluppi è difficilmente sostenibile. Io non ho fretta ma vorrei che venissero da noi con proposta chiara. In un modo o nell’altro sarebbe una buona cosa per Milano», ha aggiunto a margine del tavolo del Design promosso dal ministero dei Beni Culturali. San Siro demolito? Devo ragionare da sindaco più che da tifoso. Io sono affezionato a San Siro, però da sindaco devo dire che è un problema solo di rispetto delle regole, quindi vediamo un po' cosa succederà".