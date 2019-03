Stadio San Siro, Moratti dice no alla demolizione: "Meglio due impianti"

L'ipotesi di demolire San Siro fa discutere e al dibattito si è aggiunta la voce di Massimo Moratti, ex patron dell'Inter molto affezionato al Meazza. "Non demolite un luogo magnifico, è un pezzo della storia di Milano e dei milanesi. Avere due stadi sarebbe meglio. Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione. La prima concerne la visibilità e la comodità dello stadio: sembra di essere al cinema o a un ristorante, la partita si vede benissimo, come nel salotto di casa. La seconda ragione è di tipo sentimentale: qui non parliamo solo di una struttura sportiva, ma di qualcosa che fa parte della storia di Milano e dei milanesi. Io eviterei di mandare le ruspe, lo ripeto. E questo perché anche avere due stadi male non fa... Se hai due proprietà, l'impianto da 60mila posti sarà sempre tutto nuovo e potrà cambiare faccia con più rapidità. Anche economicamente può valerne la pena, si spende di meno. Abbattere i costi non vuol dire abbattere San Siro che resta uno stadio magnifico", le sue parole a QN.