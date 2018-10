Stage italiano, giovani canadesi si mettono in mostra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno stage italiano per giovani talenti canadesi. Lo ha organizzato la Riverside Canada Football Academy, con ottimi presso diverse società nostrane. In questi giorni un gruppo di talenti d’oltreoceano si è infatti allenato in Italia, nell’ambito di un progetto di sviluppo del calcio canadese, coordinato dal gruppo guidato da Anthony Hiue, con il supporto tecnico di Marcus Derrick e la collaborazione con la DD Consulting & Management. Opportunità per i ragazzi, ma anche per i club italiani: tra i prospetti più interessanti, il giovane attaccante Jordan Knight e il difensore Justin Lima, entrambi classe 2002, seguiti da osservatori di Parma, Salernitana, Cavese e Paganese. Entrambi torneranno in Italia per un provino con i club interessati. Con loro, dovremmo rivedere anche il centrocampista Sulayman Afzal e il difensore James Lima, anche loro 2002, nell’ambito di un tour in programma nel mese di novembre per dare ulteriore visibilità ai giovani altri canadesi ed esplorare altre possibilità di collaborazione tra i nostri club e un movimento calcistico in grande crescita.