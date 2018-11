Stankovic: "Brozovic la dogana dell'Inter. Ora non perda la memoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Brozovic? Gli sta riuscendo tutto. Ha cambiato marcia, non ha più gli alti e bassi di due anni fa. Ha la fiducia di tutti intorno. Prima giocava da interno, lo chiamavo la 'zanzara' perché correva dappertutto, andava a pressare ovunque. Sono d'accordo con Spalletti quando dice che faceva 'troppo'. Ora si è trasformato nella 'dogana', sta in mezzo, tutto passa da lui. Ora deve memorizzare quanto imparato in quesi mesi e non pensare di essere arrivato. Crescerà ancora, a patto di non dimenticare gli insegnamenti che lo hanno portato al top. Spalletti? L'Inter è nelle mani giuste, lo conosco da tempo. Una volta, quando era allo Zenit, mi chiamò anche per raggiungerlo... Barcellona? La gara d'andata è stata una scuola. Martedì sono sicurissimo che andrà diversamente".