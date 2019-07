Stankovic: "Inter, per Conte parlano i risultati. Un consiglio per Radja"

© foto di Valeria Abis/PhotoViews

L’ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic è tornato a parlare ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Conte e il passato bianconero? Il vero interista non ragiona così. Sono discorsi che lascerei a chi vuol far casino. E la gente la pensa come me: gli abbonamenti sold out lo dimostrano, neppure la mia Inter del Triplete giocava sempre davanti a così tanti spettatori. Per Conte parlano i risultati, ha fatto bene ovunque. È un professionista, lascerà il segno anche all’Inter, non ho dubbi, so come lavora. Ne ho parlato con Ranocchia, l’ha avuto anche in Nazionale. Con Conte si lavora tanto, ma è così che funziona se vuoi vincere. È la cultura che ho sposato io, con Mancini, con Mourinho, quella di Mihajlovic".

Su Godin: "L’avrei voluto qualche anno prima. Ma va bene così: affidabile, sa come ci si approccia alle grandi partite. Se Conte vuole giocare con la difesa a tre, tra l’uruguaiano, Skriniar e De Vrij i problemi saranno per gli attaccanti avversari".

Su Icardi e Nainggolan: “Come giocatore non si discute. La pensa così anche chi non lo dice. Poi sul resto non entro, non mi interessa. Dico però che per l’Inter sarebbe meglio cederlo all’estero, per evitare di rinforzare una potenziale rivale in Italia. A Nainggolan dico che nel 2009 per due mesi l’estate venivo parcheggiato un giorno sì e l’altro pure sul treno di qualche mio ex allenatore. Dovevo andar via, sono rimasto e ho vinto tutto. Chissà...".