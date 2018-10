Stankovic segue l'allenamento dell'Inter: "Ho visto i ragazzi carichi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby di Milano, l'ex Inter Dejan Stankovic ha parlato a Sky Sport: "Ho visto l'allenamento, i ragazzi sono carichi e pronti. Ora deve solo iniziare la partita. Il derby lo devi vivere, lo scenario quando scendi in campo è diverso da quello che si può raccontare. Icardi o Higuain? Icardi, il nostro capitano. Che derby sarà? La storia dice che non ci sono favoriti. Ogni derby è una gara a se e può essere decisa da un piccolo episodio. Io mi auguro che questo sia in favore dell'Inter, magari una respinta con tap-in di Icardi".