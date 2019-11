© foto di Valeria Abis/PhotoViews

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri a AlJazeeraBalkans: "Spero che riesca a interrompere il dominio della Juventus, anche se ha un duro lavoro davanti. Entrambi i club vogliono vogliono fare bene in Italia e in Europa, quindi sarà difficile tenere il passo. Sono ottimista e credo che sia giunto il momento di interrompere la serie della Juventus vincendo lo scudetto. Per fare questo l'Inter deve mostrare una qualità invidiabile nel gioco e buoni risultati di continuità".