Stanno tornando i TMW Awards

Per il decimo anno consecutivo ricominciano i TMW Awards, il sondaggio-concorso che elegge il miglior under 21 e Direttore Sportivo italiani. Un traguardo entusiasmante che ha mosso i primi passi nel 2009, e che ci ritrova ancora qui ad esplorare il meglio del calcio nostrano.

Alla votazione popolare si aggiunge come di consueto il parere espresso da una giuria di qualità, composta da giornalisti, tecnici ed osservatori, i quali stileranno il podio finale basandosi sui primi quindici classificati nella categoria giovani.

Si potranno votare i giocatori di nazionalità italiana o naturalizzati, militanti in squadre professionistiche italiane o estere e selezionabili per le varie rappresentative azzurre, oltre che il diesse più amato tra le formazioni di serie A e serie B.

Da due anni è limitata la partecipazione degli atleti che hanno già vinto in passato, quindi pur rientrando ancora nei parametri il milanista Gianluigi Donnarumma, vincitore dell'edizione 2015, non potrà prender parte alla votazione. Questo per consentire la vittoria a quei ragazzi che non hanno ancora avuto modo di mettersi in risalto.

Come da regolamento, l'età massima per partecipare si abbassa di un anno, e dunque la nuova fascia anagrafica è fissata dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003.

La lista di nomi tra cui poter scegliere è, come al solito, lunghissima ed esauriente. La sfida inizierà tra qualche giorno, gli eredi di Igli Tare e Patrick Cutrone aspettano soltanto il vostro voto!

TMW AWARDS 2009:

Miglior Under 21: Marco Verratti (Pescara)

Miglior DS: Pantaleo Corvino (Fiorentina)

TMW AWARDS 2010:

Miglior Under 21: Daniele Ragatzu (Cagliari)

Miglior DS: Pietro Lo Monaco (Catania)

TMW AWARDS 2011:

Miglior Under 21: Lorenzo Insigne (Pescara)

Miglior DS: Pierpaolo Marino (Atalanta)

TMW AWARDS 2012:

Miglior Under 21: Roberto Insigne (Napoli)

Miglior DS: Daniele Prade' (Fiorentina)

TMW AWARDS 2013:

Miglior Under 21: Domenico Berardi (Sassuolo)

Miglior DS: Giuseppe Marotta (Juventus)

TMW AWARDS 2014:

Miglior Under 21: Federico Bonazzoli (Inter)

Miglior DS: Piero Ausilio (Inter)

TMW AWARDS 2015

Miglior Under 21: Gianluigi Donnarumma (Milan)

Miglior DS: Cristiano Giuntoli (Napoli)

TMW AWARDS 2016

Miglior Under 21: Manuel Locatelli (Milan)

Miglior DS: Gianluca Petrachi.

TMW AWARDS 2017

Miglior Under 21: Patrick Cutrone (Milan)

Miglior DS: Igli Tare (Lazio).