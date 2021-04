Stasera c'è Napoli-Lazio, il doppio ex Agostinelli: "Chi perde è fuori dalla Champions"

"Negli scontri diretti c'è una legge: vincerli sì ma mai perderli. Perché se il Napoli perde contro la Lazio i biancocelesti vanno a +1 con una partita in meno". Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Marte Andrea Agostinelli, dirigente e allenatore, ed ex sia degli azzurri (come giocatore e allenatore) sia dei biancocelesti: "Le due squadre si temeranno. Io azzardo a dire che chi perde stasera è fuori dalla Champions League: l'aspetto mentale potrebbe essere determinante. Il grande risultato per entrambe è stata la sconfitta del Milan in casa. Oggi come oggi tutte le squadre possono arrivare addirittura seconde".