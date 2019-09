LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "La stampa mi discute. La società no"

12.05 - Fiorentina ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Domani al Franchi, per il 5° turno di Serie A, è attesa la Sampdoria di Eusebio Di Francesco con il tecnico dei viola Vincenzo Montella presenterà la sfida in conferenza stampa. Segui su TuttoMercatoWeb.com...