© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pronti alla rimonta?". A poche ora dal fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid, il club bianconero sul suo profilo twitter ha pubblicato un video motivazionale per caricare i tifosi e la squadra in vista del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri è chiamata a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.