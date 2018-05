Stasera Real-Liverpool. E la Roma pubblica la foto di Chelsy Davy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prenderla con autoironia. E' ciò che ha fatto quest'oggi la Roma, che sul suo profilo twitter in lingua inglese nel giorno della finale di Champions League ha pubblicato la foto di Chelsy Davy, ovvero l’ex fidanzata del Principe Harry presente al Royal Wedding di appena una settimana fa. Lo scatto triste (per non dire invidioso) è stata una delle immagini simbolo del matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Invidia e tristezza sono sentimenti presenti anche in casa giallorossa, squadra eliminata dalla competizione in semifinale.