© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della rifinitura, mister Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per Hellas Verona-Bologna, prima giornata della Serie A TIM 2019/20, in programma alle 20:45 allo stadio 'Bentegodi'. Questi tutti i gialloblù scelti per stasera:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.

Difensori: Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong, Faraoni.

Centrocampisti: Veloso, Marrone, Henderson, Verre, Zaccagni, Danzi, Amrabat.

Attaccanti: Pazzini, Traore, Tupta, Tutino, Lazovic.