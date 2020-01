Statua di cera per Salah al Museo Madame Tussauds

A Roma lo rimpiangono, in Inghilterra ora diventa anche 'icona'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Le prestazioni e i gol di 'Momo' Salah con la maglia del Liverpool non passano certo inosservati, così il celebre Museo delle Cere di Madame Tussauds, a Londra, ha deciso di commissionare, per essere poi esposta, una statua dell'attaccante egiziano ancora rimpianto dai tifosi della Roma. A darne l'annuncio sui social è stato lo stesso Salah, che ha postato un'immagine in cui gli stanno prendendo le misure, e facendo foto, per riprodurne le sembianze nell'opera che dovrebbe essere pronta tra qualche mese. Poi anche il Museo ha confermato: "cominciamo il 2020 con annuncio che abbiamo la certezza soddisferà molti amanti del calcio in tutto il mondo - ha detto un portavoce del museo - . Come attaccante simbolo egiziano e campione del mondo con il Liverpool, Salah è all'apice e starà da noi". L'ultimo giocatore del Liverpool prima dell'attuale n.11 ad aver avuto l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussauds era stato Steven Gerrard, autentica 'bandiera' dei Reds, e attuale manager dei Rangers Glasgow. (ANSA).