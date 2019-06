Stefano Bizzotto: “Juve, Pogba da più garanzie di Milinkovic”

Fonte: Radio bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista di Rai Sport Stefano Bizzotto:

“Pogba o Milinkovic-Savic? Pogba ha vinto un Mondiale e ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente. Secondo me Pogba darebbe un po’ più di garanzie, anche se sono giocatori con caratteristiche diverse. L’Italia Under 20 e Under 21? Ci sono segnali di risveglio, ci sono dei giocatori che stanno facendo bene. Io mi auguro che chi scenderà dalla Nazionale A all'Under 21 giochi l’Europeo con le stesse motivazioni che ha avuto finora”.

Sull’Italia di Mancini: “La Grecia ha opposto una resistenza insignificante. Sicuramente abbiamo trovato tutte le condizioni favorevoli per fare bene. Molti giocatori come Insigne e Belotti avevano molto da dimostrare e hanno sfruttato la chance”.

Su De Ligt: “Non so fino a che punto le parole di Cristiano Ronaldo possano spostare la sua decisione. Il De Ligt difensore ha ancora qualche amnesia, un po’ di superficialità”.

Favoriti per l’Europeo U21? “I favoriti sono sempre gli stessi, la Spagna, l’Inghilterra e l’Italia che gioca in casa. Non è semplice vincere in casa. La Germania è un punto interrogativo perché ha rinunciato a tanti giocatori per la Nazionale maggiore. L’U21 più forte degli ultimi anni? Io l’ho seguita per una decina d’anni, ricordo una Nazionale molto forte all’Europeo 2009, davanti c’erano Balotelli e Giovinco, era una Nazionale fortissima, purtroppo Casiraghi non ha avuto la fortuna che hanno avuto alcuni suoi colleghi. Questa Nazionale dovrà dimostrare di saper essere ai livelli di quella Nazionale, anche se non ha vinto nulla”.