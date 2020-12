Stella Rossa-Milan, a cavallo del doppio confronto ci sarà il derby della Madonnina

Stella Rossa-Milan si giocherà a cavallo del derby della Madonnina. Un motivo in più per sorridere, in casa rossonera, per il sorteggio di Nyon. La partita di Belgrado è prevista per il 18 febbraio, il ritorno a San Siro sette giorni più tardi. In mezzo la stracittadina contro l'Inter, che salvo sorprese sarà cristallizzata a domenica 21 febbraio.