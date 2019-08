Stendardo: "Conte un valore aggiunto per l'Inter e per i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio e Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva del prossimo campionato di Serie A, concentrandosi sull'Inter: “Antonio Conte è un valore aggiunto per l'Inter e i tifosi hanno risposto alla grande. L’arrivo del nuovo tecnico porta quel quid pluris che è fondamentale per questa società che negli ultimi anni non ha saputo essere al livello della Juventus", ha concluso.