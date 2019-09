Stendardo sul Napoli: "Nessun problema di modulo. Manca la condizione"

Guglielmo Stendardo, ex difensore ora opinionista tv, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della prossima sfida tra gli azzurri e la Sampdoria: "La Sampdoria non ha una tenuta difensiva invidiabile e su questo Di Francesco sta lavorando. Il Napoli invece deve trovare il giusto equilibrio tra le due fasi, perché fin qui la fase offensiva è andata molto bene, quella difensiva male. Gli azzurri hanno giocato contro due squadre forti nelle prime due giornate e alcuni calciatori non sono al massimo della condizione. Non credo sia un problema di modulo, perché è importante l'interpretazione del modulo e della fase difensiva. A volte si attacca la porta avversaria con grande determinazione e non si fa lo stesso in difesa".