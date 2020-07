Steven Zhang fa gli auguri a Conte: "Una grande torta per un allenatore top"

Il tecnico dell'Inter compie 51 anni, anche club lo festeggia

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Antonio Conte compie 51 anni e anche il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto augurargli 'buon compleanno' via social. ''Una grande torta per il nostro allenatore top'', l parole del numero uno nerazzurro su Instagram. ''Tenacia, ambizione, entusiasmo, dedizione al lavoro e sacrificio sono ciò che meglio raccontano la sua passione per il calcio e il suo modo di interpretarlo. Al tecnico nerazzurro che oggi compie 51 anni, i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista'', si legge invece nel messaggio di auguri per Conte sul sito del club. (ANSA).