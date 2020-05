Sticchi Damiani sul Gran Premio di Monza: "In questo momento si correrebbe a porte chiuse"

Intervenuto a Radio 1 il presidente dell'ACI Saverio Sticchi Damiani ha parlato della situazione del Gran Premio di Monza di Formula 1: “In questo momento si correrebbe sicuramente a porte chiuse, se poi la situazione dovesse cambiare saremmo strafelici e ci organizzeremo di conseguenza. Non sarà facile correre il Gran Premio in queste condizioni, ma lo faremo. I team ci hanno già spiegato che in questo caso ridurranno drasticamente le persone che saranno presenti nel circuito. Si parla di un 30-40 % in meno”.