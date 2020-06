Stoichkov spinge Lautaro al Barcellona: "Facile vincere lì, Suarez gli insegnerebbe tanto"

vedi letture

Lautaro Martinez e il Barcellona, in Spagna continua il ballo mediatico e la possibilità di vedere El Toro in blaugrana è ancora molto accreditata. Come vedrebbe una leggenda dei catalani come Hristo Stoichkov l'attaccante dell'Inter agli ordini di Setien? Risponde lui stesso in un'intervista ai microfoni di Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad: "E' molto facile avere successo al Barcellona, basta possedere carattere e senso di responsabilità. Lautaro sarà fortunato ad andare al Barcellona e trovarsi due miti come Messi e Suarez davanti, due persone che potrebbero essere molto importanti per la sua carriera. Suarez, in particolar modo, potrebbe insegnargli molte cose che non sa sul suo ruolo".