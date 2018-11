Storari: "Neto non ha avuto pazienza. Szczesny bravo ed essenziale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Storari, storico numero 12 della Juventus, ha parlato della sfida di questa sera tra l'ex Neto, ora al Valencia, e l'attuale titolare bianconero Szczesny: "Quando arrivi a Torino ti rendi conto chi è Buffon e che non puoi pretendere di giocare, Neto forse non ha avuto pazienza, Szczesny è più freddo. Io mi sentivo un titolare ma ci sono alcuni momenti in cui devi resistere alle chiamate che arrivano durante il mercato. Neto è un portiere della scuola brasiliana, è molto muscolare mentre il polacco è più essenziale. Nei dettagli Szczesny è diverso, anche perché si allena con un grande come Filippi ed evita alcune parate come quella "a croce" che nella scuola italiana viene scongliata e che invece è molto in voga tra i brasiliani".