Stramaccioni fermato in Iran? L'Esteghlal smentisce: "Niente di vero"

Con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito, l'Esteghlal smentisce la notizia, circolata in Italia, secondo cui al tecnico Andrea Stramaccioni sarebbe stata impedita la partenza dall'Iran a causa di un visto scaduto. Riportiamo il testo della nota diramata dal club: "Andrea Stramaccioni, allenatore dell'Esteghlal, non soltanto non è andato in aeroporto dopo la gara contro il Foolad, ma non ha neanche richiesto un permesso al club".