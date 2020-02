Stramaccioni: "Sarri un grande chef ma gli mancano ingredienti. Conte tra i più grandi"

Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Cristiano Ronaldo era all'inizio, è passato davvero tanto da allora. Quella gara è una grandissima soddisfazione per me, la vittoria con la Juventus: è una vittoria dell'Inter, chi ha vissuto i colori da dentro, chi ha respirato l'Inter sa che è stata più di una vittoria sul campo. La vittoria allo Stadium? Eravamo pieni di campioni, avevamo la personalità di credere di poter vincere lì".

Sulla gara di domenica. "Non scordiamo gli anni precedenti, Spalletti ha dato la mentalità giusta, Conte e Marotta hanno dato la qualità della mentalità vincente. Gli investimenti hanno fatto il resto, poi Conte è uno dei più grandi allenatori di sempre. Mai ho visto la Juventus così in difficoltà negli ultimi anni e mai l'Inter è stata così vicina. Sarri è un grandissimo chef che ha bisogno dei suoi ingredienti e non ha trovato quelli di Napoli. Sta facendo fatica come gioco, poi i risultati parlano a suo favore. Non è tempo di processi ma se il ko di Lione portasse a un risultato non positivo in casa, potrebbe arrivare un contraccolpo ambientale".