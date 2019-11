© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni conosce bene il clima che l'Inter incontrerà questa sera a Praga quando scenderà in campo contro lo Slavia, visto che fino a pochi mesi fa allenava una delle altre squadre della capitale ceca, ovvero lo Sparta: "Sarà un ambiente molto caldo - ha dichiarato a Tuttosport - Lo Slavia in questi tre anni ha costruito una leadership indiscussa in ambito nazionale e anche a livello europeo". Sulla mancanza di gol da parte di Lukaku ha aggiunto: "E' solo un caso se non ancora segnato in Champions: le sue qualità non si possono mettere in discussione". Infine ecco alcuni consigli per portare a casa la vittoria: "L'Inter dovrà mettere la gara sui binari a sé congeniali: qualità e continuità della manovra offensiva senza concedere break o contropiedi. Anche sulle palle inattive servirà grande attenzione perché sono abilissimi nel gioco aereo".