© foto di Federico Gaetano

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, ha parlato a Radio105 della fine della sua avventura in Iran: “‘Lasciare da primo in classifica, nonostante non fosse stato fatto mercato e i problemi, dispiace e fa rabbia. Tornare all’Esteghlal? Nel giro di 48 ore si deciderà tutto con gli avvocati".