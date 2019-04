Striscione inneggiante Mussolini, Salvini: "No tolleranza per la violenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sale la tensione a Milano, dove stasera Milan e Lazio scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una rappresentanza degli 'Irriducibili', gruppo ultras biancoceleste, ha infatti esposto uno striscione che inneggia al Duce a due passi da Piazzale Loreto. L'accaduto ha trovato anche la reazione di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'interno. "Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale. Ringrazio le Forze dell’Ordine che stanno seguendo con attenzione la situazione. Il calcio deve essere un’occasione di festa e di incontro, non di rissa e di scontro", le parole di Salvini su Twitter.