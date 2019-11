L’ex centrocampista dell’Atalanta Glan Stromberg ha parlato ricevendo il premio alla carriera dal al Panathlon Bergamo in occasione della giornata mondiale del fair-play della squadra nerazzurra alle prese con le ultime due gare di Champions League: “Il passaggio del turno di Champions League per l’Atalanta è molto difficile. Non posso dire che ci credo. - continua lo svedese – La prossima partita dirà di più, ma non sarebbe male anche acchiappare l’Europa League. Sono orgoglioso dell'Atalanta e di come gioca su qualunque campo perché propone sempre senza pensare solo alla fase difensiva”.