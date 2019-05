© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In giornata, Stefano Sturaro è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo. Il centrocampista del Genoa, in serata, ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare le persone che gli hanno mostrato affetto in questi giorni. "In questo momento delicato del campionato avrei voluto lottare insieme alla squadra. Purtroppo quest’anno sembra che la sfortuna mi perseguiti ma la vera forza è quella di non abbattersi mai. Grazie a tutti per i vostri messaggi di vicinanza e grazie al professor Mariani e tutto il suo staff per l’intervento perfettamente riuscito", le sue parole.