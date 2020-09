Suarez o Dzeko troppo vecchi? Causio: "Se stanno bene meglio di tanti giovani senza voglia"

Franco Causio, ex ala della Juventus, non crede che Edin Dzeko (34 anni) o Luis Suarez (33 anni) siano troppo vecchi per la Juventus ed esprime il suo parere ai microfoni del Corriere dello Sport: "Mica dipende dall'anno di nascita, se stanno bene e hanno fame possono essere degli acquisti molto più di prospettiva di tanti giovani senza voglia. Io sono diventato campione del Mondo a 33 anni, quando tutti mi davano per finito ho giocato ancora fino a 39 ed era già un altro calcio".