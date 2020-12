Suazo: "Inter, devi dare qualcosa in più per dimostrare di poter lottare per lo scudetto"

Negli studi di Inter TV, il doppio ex del match delle 12.30 fra i nerazzurri e il Cagliari David Suazo ha raccontato: "Qua a Cagliari ho passato 8 anni, 4 in nerazzurro… Sono più quelli in rossoblù, il mio cuore oggi è diviso. La cosa bella è ciò che mi hanno trasmesso entrambe le squadre. In nerazzurro ho visto stagioni importanti, vincendo tanto. Ringrazierò sempre l’Inter - riporta Fcinternews.it -. In questo momento il vantaggio è di giocare senza il pubblico, che a Cagliari è sempre particolarmente caldo, si fa sentire insomma. Quando giochi a Cagliari, specie nel buon periodo che stanno attraversando, è sempre difficile. Ma al tempo stesso, se l’Inter gioca come sa giocare, mettendo qualità al suo gioco, è temibile per chiunque, pur tenendo conto del valore dei rossoblù. Barella? Sta dimostrando le sue capacità, all’Inter e in Nazionale. E' cresciuto tantissimo con Conte: prima aveva certe difficoltà caratteriali da non sottovalutare, prendendo quasi sempre almeno un giallo ogni partita. Oggi è maturato e si vede la mano dell’Inter, di un grande club. La partita di oggi? Sicuramente sarà difficile a livello mentale, di testa. L’uscita dalle coppe europee è un qualcosa di molto delicato e si sentirà, ma l’Inter deve dare quel quid in più per dimostrare di poter lottare fino alla fine per lo scudetto".