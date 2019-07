Sudafrica, assassinato Marc Batchelor

Con Pirates vinse Champions africana.Molto critico con Pistorius

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - JOHANNESBURG, 16 LUG - L'ex attaccante della nazionale sudafricana Marc Batchelor, 49 anni, e dei Kazier Chiefs e poi degli Orlando Pirates, con cui vinse la Champions africana nel 1995, è stato assassinato a colpi di arma da fuoco mentre si trovava, a bordo della sua auto, nei pressi di casa. Lo ha confermato la polizia locale, spiegando che testimoni hanno visto due uomini sparare da una moto e poi fuggire. L'omicidio, non è avvenuto a scopo di rapina, "perché - ha spiegato Lungelo Diamini, portavoce delle forze dell'ordine - nulla è stato rubato, e non sono ancora stati identificati i sospettati". Batchelor è morto sul colpo, dopo che almeno 7 colpi hanno forato i finestrini della sua Bmw. Diventato commentatore televisivo dopo aver chiuso con il calcio giocato, Batchelor in Sudafrica è ricordato anche per le dure polemiche con l'ex campione dell'atletica paralimpica Oscar Pistorius, condannato a 13 anni e 5 mesi di reclusione per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp.