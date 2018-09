Suker contro CR7 e Messi: "Quando si perde si deve essere signori"

Davor Suker, presidente della Federazione del calcio croato non che storico ex attaccante, ha criticato il comportamento di Ronaldo e Messi ai microfoni di TeleDeporte: "La loro assenza dal premio "The Best"? Non è il momento di interrompere la festa ma un giorno dirò chiaramente ciò che penso. Non si può essere presenti solo quando è tutto rose e giori, quando si perde ci si deve comportare da signori".