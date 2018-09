© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una capra per ogni vittoria ottenuta in campionato. Questa la strana storia che il Sunderland ha voluto condividere sul suo profilo Twitter. Un tifoso dei Black Cats infatti ha pensato infatti di dare questo incentivo alla squadra, reduce da due retrocessioni consecutive. Al momento il Sunderland ha disputato 7 partite League One, conquistando 4 vittorie. Il che vuol dire 4 capre già donate.