© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sette a testa per Juventus e Milan, ma quali sono le altre squadre ad aver alzato la Supercoppa? Si tratta di un trofeo nato nel 1988, disputato quest'anno a Gedda: non è la prima volta che si gioca all'estero, però. Nel 1993, tra Milan e Torino, si è infatti disputato negli Stati Uniti, a Washington. Poi nel 2002 a Tripoli, Libia, vincitrice la Juventus come l'anno successivo a East Rutherford, New Jersey. Nel 2009 il teatro della gara è stato Pechino (Lazio vincitrice sull'Inter), scenario poi replicato nel 2011 (Milan sull'Inter) e nel 2012 (Juventus sul Napoli). Nel 2014, infine, il Napoli superò i bianconeri a Doha, in Qatar. Rigori? In cinque occasioni su trenta, si è arrivati all'atto finale per decidere la vincente. I tempi supplementari, viceversa, sono stati risolutivi in tre circostanze.