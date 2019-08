Supercoppa Europea alla Frappart, Rizzoli: "Passo importante"

Designatore Serie A: "Frappart grande, superato test con uomini"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "E' una notizia meravigliosa, un passo molto importante verso qualcosa di nuovo: segno che qualcosa sta cambiando". Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale ora designatore della Can A, guarda con soddisfazione alla scelta dell'Uefa di far arbitrare a una donna, Stephanie Frappart, la Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea. La prima donna per una finale big di uomini. "Credo sia la dimostrazione del successo del calcio femminile - spiega Rizzoli a Raisport - del suo cambiamento a livello mondiale ed europeo. Qualcosa sta cambiando. Il mondiale del resto è stato storico". Quanto alla direttrice di gara francese, Rizzoli racconta: "Eravamo al raduno della Uefa insieme in preparazione delle nuove competizioni, hanno dato l'informazione in diretta in aula, e sono stati tutti sorpresi in positivo. Non credo che lei se l'aspettasse, forse poteva immaginarlo perché lei ha fatto i test insieme agli uomini. E li ha superati per potere arbitrare il calcio maschile".