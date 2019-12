Il King Saud University Stadium di Riyad è tutto esaurito per la Supercoppa italiana, che vedrà la Lazio sfidare la Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel giro di appena due giorni i biglietti messi a disposizione per l'evento sono andati già praticamente esauriti. Un impianto da 24mila posti, quello della capitale dell'Arabia Saudita, che il 22 dicembre prossimo alle ore 17:45 italiane (19:45 locali) ospiterà le gesta di Immobile e Cristiano Ronaldo. La maggior parte del pubblico sarà locale, come di solito avviene per questo tipo di eventi all'estero. Dall'Italia invece arriveranno circa 400 tifosi.