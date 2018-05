Supercoppa Serie C, il Livorno batte il Lecce per 3-1

Vittoria per il Livorno contro il Lecce nella seconda giornata di Supercoppa Serie C, con gli amaranto che riscattano il ko subito contro il Padova alla prima giornata. 3-1 il risultato finale, con la squadra di Andrea Sottil che ha segnato con Morelli, Murillo e Vantaggiato. Di Di Piazza l’unico gol del Lecce. Con questo risultato il Livorno raggiunge il Padova in testa alla classifica di questa Supercoppa a 3 mentre il Lecce rimane a 0 punti in classifica. Nel prossimo turno il Lecce affronterà il Padova sabato prossimo alle 18.30. I salentini possono aggiudicarsi il trofeo solo vincendo con un margine di sette gol, se il margine fosse di quattro reti sarebbe il Livorno a vincere, tutte le altre combinazioni premierebbe i veneti.