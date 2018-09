Superfinal di Beach Soccer: L’Italia è campione d’Europa

Battuta la Spagna ai rigori per 9-8 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Gli azzurri massima espressione della Serie A organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo tredici anni conquistano il titolo continentale

© foto di AM

Alghero (Ss), 9 settembre 2018 – Splende di un azzurro vivo il cielo sopra Alghero, l’Italia si è andata a prendere un sogno innalzandosi sulla vetta dell’Europa del beach soccer al termine di una gara infinita. Gli azzurri hanno battuto gli spagnoli per 9-8 dopo una serie mozzafiato di rigori seguendo lo stesso canovaccio emozionante delle tre gare del girone. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 con due fiammate tra il 7’ e il 10’ del secondo tempo e al 9’ dell’ultima frazione: in entrambe le occasioni l’Italia si è portata avanti con un tiro libero delizioso di Frainetti e un rigore trasformato con freddezza da Palmacci (204 gol in carriera). La Spagna ha risposto subito con Llorenc autore di due gol spettacolari, proprio lui che si è affermato nel beach soccer in Italia con la maglia del Terracina. Neanche l’extra time è bastato. Ci sono voluti i rigori, una sequenza infinita ad oltranza: gli azzurri li hanno segnano tutti e sette, Del Mestre ha parato il tiro di Josè Enrique. La fiammata che ha fatto esplodere le 1.500 persone assiepate sugli spalti di un Beach Stadium di Alghero sempre esaurito durante tutte le gare degli azzurri. Il portiere del Catania si è conquistato anche il premio come miglior estremo difensore del torneo.

Italia-Spagna 9-8 dcr (0-0; 1-1; 1-1; 0-0)

Italia: Carpita, Chiavaro, Marinai, Ramacciotti, Corosiniti (Cap.), Zurlo, Gori, Palmacci, Palazzolo, Frainetti, Del Mestre. All: Emiliano Del Duca

Spagna: Dona, Antonio, Cintas, F. Guisado, Adri Frutos, Eduard, Llorenc, Chiky, David, Josè Enrique, Pablo. All: Joaquin Alonso

Arbitri: Pereira Almeida (Por), Borisevics (Let), Guenther (Ger). Crono: Utulu (Mal)

Reti: 7’st Frainetti (I), 10’st Llorenc (S); 9’tt rig. Palmacci (I), 9’tt Llorenc (S)

Sequenza rigori: Chiavaro (I) gol; Llorenc (S) gol; Gori (I) gol; Antonio (S) gol; Zurlo (I) gol; Chiky (S) gol; Corosiniti (I) gol; Cintas (S) gol; Frainetti (I) gol; Eduard (S) gol; Palazzolo (I) gol; Adri Frutos (S) gol; Palmacci (I) gol; Josè Enrique (S) parato