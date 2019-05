© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso nell'Olimpo degli assistman del Milan. Almeno, in quello recente. Con l'assist di oggi, infatti, lo spagnolo arriva a 10 passaggi decisivi in questa stagione. È il primo, in rossonero, a riuscirvi da 7 anni: l'ultimo fu Antonio Cassano, stagione 2011/2012, dieci assist. Più in generale, entra in una cerchia ristretta, nei tempi recenti: oltre a Suso e Cassano, compongono il novero degli ultimi cinque rossoneri in doppia cifra di assist eccellenze del calibro di Ibrahimovic, Ronaldinho e Kakà. La compagnia è ottima.