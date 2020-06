Sutalo nuovo talento dell'Atalanta, Simic: "Con Pongracic il futuro della difesa della Croazia"

Fra i nuovi talenti in rampa di lancio in casa Atalanta c’è Bosko Sutalo, ventenne centrale difensivo croato classe 2000. Sul ragazzo della Dea oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Dario Simic, ex difensore di Milan e Inter oggi presidente dell’AssoCalciatori in Croazia: “Sutalo è uno che sa dove vuole arrivare e fa quello che serve per arrivarci: carattere, mentalità affidabile, personalità. E poi ci sono le doti fisiche: centimetri e forza, nell’uno contro uno sa essere aggressivo e duro il giusto, usa volentieri l’anticipo. Come vuole Gasperini, no? E’ perfetto per una difesa a tre come centrale di destra, ma ha giocato anche da terzino in una linea a quattro. Un po’ come me ai tempi dell’Inter: giocavo con Cordoba e Blanc, ma se serviva stavo anche sulla fascia. Con Pongracic possono essere la coppia centrale del futuro della Craozia, gli eredi di Vida e Lovren. E l’Atalanta può aiutarlo ad accelerare i tempi