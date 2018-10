Svolta alla Viareggio Cup: nasce l'edizione dedicata alle donne

Una svolta che può considerarsi epocale quella del Torneo di Viareggio (o Viareggio Cup). Dopo 70 anni di storia il prestigioso torneo internazionale riservato alle squadre giovanili si apre infatti all'altra metà del mondo: quello femminile. Dal 2019 infatti nascerà, parallelamente al torneo maschile, la Woman Viareggio Cup che vedrà al via 12 o 16 squadre, il format non è stato ancora definito, con la probabile presenza di rappresentanti provenienti dagli Stati Uniti, che hanno spinto affinché il Viareggio si tingesse anche di rosa, e dall'Egitto oltre che ovviamente dall'Italia. Il torneo si giocherà dall'11 al 27 marzo del 2019 e seguirà le stesse regole di quello maschile (giocatrici nate dopo il 2000 con tre fuoriquota del 1999).

Queste le parole del presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo riportate da Lfootball.it: “Non posso che condividere il nuovo percorso che il presidente Alessandro Palagi e il suo staff del CGC Viareggio hanno voluto dare a questa manifestazione, la cui eccellenza internazionale è anche testimoniata dalla presenza nel logo dell’evento delle mezze lune che rappresentano i cerchi olimpici. Il Torneo di Viareggio, oltre a rappresentare uno dei grandi appuntamenti sportivi giovanili della Toscana, e non solo, con l’introduzione della versione femminile Woman Viareggio Cup diventerà un veicolo ancora più incisivo per la promozione turistica di Viareggio in bassa stagione. A conferma che al giorno d’oggi lo sport, senza rinnegare i propri ideali, può trasformarsi in strumento prezioso per la valorizzazione del nostro territori”.