vedi letture

Sydney Govou: "Juve più competitiva che spettacolare. Contro l'OL è favorita"

Sidney Govou, ex esterno offensivo dell'Olympique Lione, ha parlato a TuttoJuve della sfida di questa sera fra i francesi e la Juventus: "Mi aspetto, come vuole la tradizione, un ottavo di Champions che rispetti il prestigio di questa manifestazione. Il Parc OL potrebbe provare a giocare un ruolo fondamentale per spingere i suoi beniamini alla vittoria, ma la Juve è sulla carta superiore e resta la favorita al passaggio del turno. Cosa penso della Juve? È composta da campioni, più competitiva che spettacolare. Predilige la concretezza, questa è una squadra con pochissimi punti deboli. La ritengo all'altezza delle 2 o 3 big candidate alla vittoria finale. Il mio ex compagno di squadra Pjanic? Mire mi è sempre piaciuto, non ho mai capito la facilità con cui il Lione lo ha lasciato andar via. Aveva tutto per diventare un leader. In ogni caso non sono sorpreso di dove sia arrivato ora, è un giocatore di livello mondiale".