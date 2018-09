Sylvinho su Douglas Costa: "Gesto brutto, non dovrebbe mai verificarsi"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Sylvinho Mendes, collaboratore tecnico di Tite nella Nazionale brasiliana: "Monitoriamo molto i calciatori che giocano in Europa perché ogni anno 10-12 calciatori brasiliani vanno a giocare lì, dove riescono a crescere molto velocemente. Allan del Napoli lo monitoriamo ed è fortissimo, ma lì abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho. Allan è un calciatore importante, al pari di Jorginho che ha una qualità tecnica molto elevata. Volevamo chiamarlo, anzi il direttore sportivo parlò con lui, ma Jorginho ha fatto la sua scelta, ha scelto l’Italia".

Sulla mancata convocazione di Douglas Costa: "Non ho chiamato Douglas Costa e non credo neppure che il ds lo abbia chiamato. È stato un gesto brutto e mi pare anche il calciatore lo abbia riconosciuto, l’ho visto in tv è un comportamento che non dovrebbe verificarsi mai".

Su Mancini: "Ogni tanto lo sento, è un allenatore vincente e da lui ho imparato tantissimo. Sicuramente farà un grande lavoro con l’Italia".