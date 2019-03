© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wojciech Szczesny si confida attraverso il canale Youtube 'Foot Truck'. L'ex portiere della Roma, ora alla Juventus, ha parlato del suo ex compagno di squadra Radja Nainggolan. "Quando c’è Radja ci si diverte. È un grande giocatore ma ormai tutti lo accosteranno alla sua vita privata. Non credo che sarebbe stato così forte con un altro stile di vita e quando ha provato a cambiare ha avuto risultati pessimi", ha detto l'estremo difensore polacco prima di raccontare un aneddoto legato al centrocampista ora all'Inter: "Andammo una volta io e lui a Montecarlo e mi portai solo il passaporto senza nessun soldo, andammo ad un casinò e iniziò a giocare. Ogni soldo che vinceva io lo prendevo e me lo mettevo in tasca. A un certo punto mi dice 'Cavolo, ho perso tutto' e gli rispondo 'guarda Radja, hai vinto 200 mila'. Nemmeno se ne era accorto per quanto era entrato nel gioco".