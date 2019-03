Szczesny: "Salah come CR7-Real. El Shaarawy ama calcio come bimbi"

© foto di Federico Gaetano

Wojciech Szczesny si confida attraverso il canale Youtube 'Foot Truck'. L'ex portiere della Roma, ora alla Juventus, ha parlato dei suoi ex compagni a Trigoria. Su Mohamed Salah: "E' un grande calciatore, una grande persona. Una delle più umili che abbia mai conosciuto, molto religioso, non mi sentirai mai dire una brutta parola contro di lui. Tuttavia non mi sarei mai aspettato un’esplosione del genere al Liverpool, pensavo che avrebbe fatto gli stessi numeri fatti alla Roma, ma non così tanto. Lì però gioca più centrale, con un ruolo simile a quello di Ronaldo col Real, dove partiva da ala ma era nei fatti una seconda punta. Nella Roma aveva una scarsa finalizzazione, idem al Chelsea. Negli allenamenti era più difficile subire gol che parare, ma è una delle poche persone nel calcio per la quale sono contento", ha detto. L'estremo difensore polacco ha poi parlato di Stephan El Shaarawy: "Una curiosità che posso dire su di lui è che ogni volta che andavamo a giocare, lui nel pre-partita guardava i video di Neymar. È come se io vedessi i video di Buffon, ha un amore per il calcio simile a quello che hanno i bambini", ha detto.